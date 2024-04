IPL Scoreboard: MI vs LSG

Lucknow, Apr 30 (PTI) Scoreboard of Indian Premier League match between Mumbai Indians and Lucknow Super Giants here on Tuesday.

Mumbai Indians: Ishan Kishan c Yadav b Ravi Bishnoi 32 Rohit Sharma c Stoinis b Mohsin Khan 4 Suryakumar Yadav c Rahul b Stoinis 10 Tilak Varma run out 7 Hardik Pandya c Rahul b Naveen-ul-Haq 0 Nehal Wadhera b Mohsin Khan 46 Tim David not out 35 Mohammad Nabi b Yadav 1 Gerald Coetzee not out 1 Extras: (LB-2 NB-2 W-4) 8 Total: (For 7 wickets in 20 overs) 144 Fall of wickets: 1/7 2/18 3/27 4/27 5/80 6/112 7/123 Bowling: Marcus Stoinis 3-0-19-1, Mohsin Khan 4-0-36-2, Naveen-ul-Haq 3.5-0-15-1, Mayank Yadav 3.1-0-31-1, Ravi Bishnoi 4-0-28-1, Deepak Hooda 2-0-13-0.