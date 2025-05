IPL scoreboard: PBKS vs DC

Jaipur, May 24 (PTI) Scoreboard of the Indian Premier League match between Punjab Kings and Delhi Capitals here on Saturday.

PBKS innings: Priyansh Arya c Stubbs b Rahman 6 Prabhsimran Singh b Nigam 28 Josh Inglis st Stubbs b Nigam 32 Shreyas Iyer c Mohit b Kuldeep 53 Nehal Wadhera c du Plessis b Mukesh 16 Shashank Singh c Stubbs b Rahman 11 Marcus Stoinis not out 44 Azmatullah Omarzai c Rizvi b Kuldeep 1 Marco Jansen st Stubbs b Rahman 0 Harpreet Brar not out 7 Extras: 8 (nb-2, w-6) Total: 206/8 in 20 overs Fall of wickets: 1-8, 2-55, 3-77, 4-118, 5-144, 6-172, 7-174, 8-197 Bowling: Mukesh Kumar 4-0-49-1, Mustafizur Rahman 4-0-33-3, Mohit Sharma 4-0-47-0, Vipraj Nigam 4-0-38-2, Kuldeep Yadav 4-0-39-2. MORE PTI DDV