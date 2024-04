IPL Scoreboard: PBKS vs GT

Mullanpur, Chandigarh (PTI) Scoreboard of the IPL 2024 contest between Punjab Kings and Gujarat Titans here on Sunday.

PBKS innings: Sam Curran (c) lbw b Rashid 20 Prabhsimran Singh c Saha b Sharma 35 Rilee Rossouw lbw b Ahmad 9 Jitesh Sharma b Sai Kishore 13 Liam Livingstone c Tewatia b Ahmad 6 Shashank Singh c & b Sai Kishore 8 Ashutosh Sharma c Sharma b Sai Kishore 3 Harpreet Singh run out 14 Harpreet Brar c Shahrukh b Sai Kishore 29 Harshal Patel c Shahrukh b Sharma 0 Kagiso Rabada not out 1 Extras: (LB-1, NB-1, W-2) 4 Total: (All out in 20 overs) 142 Fall of wickets: 1-52, 2-63, 3-67, 4-78, 5-86, 6-92, 7-99, 8-139, 9-140, 10-142.

Bowling: Azmatullah Omarzai 2-0-13-0, Sandeep Warrier 1-0-21-0, Mohit Sharma 4-0-32-2, Rashid Khan 4-0-15-1, Noor Ahmad 4-0-20-2, Sai Kishore 4-0-33-4, M Shahrukh Khan 1-0-7-0. More PTI AYG