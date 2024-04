IPL SCOREBOARD: PBKS vs RR

Mullanpur (Chandigarh), Apr 13 (PTI) Scoreboard of the Indian Premier League match between Rajasthan Royals and Punjab Kings here on Saturday.

Punjab Kings Atharva Taide c Kuldeep Sen b Avesh Khan 15 Jonny Bairstow c Hetmyer b Maharaj 15 Prabhsimran Singh c Dhruv Jurel b Chahal 10 Sam Curran c Dhruv Jurel b Maharaj 6 Jitesh Sharma c Riyan Parag b Avesh Khan 29 Shashank Singh c Dhruv Jurel b Kuldeep Sen 9 Liam Livingstone run out 21 Ashutosh Sharma c Maharaj b Boult 31 Harpreet Brar not out 3 Extras: (lb-2, w-5, nb-1) 8 Total: 147/8 in 20 overs Fall of wickets: 27-1, 41-2, 47-3, 52-4, 70-5, 103-6, 122-7, 147-8 Bowling: Trent Boult 4-0-22-1, Kuldeep Sen 4-0-35-1, Avesh Khan 4-0-34-2, Yuzvendra Chahal 4-0-31-1, Keshav Maharaj 4-0-23-2. PTI More AH AH