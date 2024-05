IPL SCOREBOARD: RCB vs DC

Bengaluru, May 12 (PTI) Scoreboard of IPL match between Royal Challengers Bengaluru and Delhi Capitals here on Sunday.

Royal Challengers Bengaluru Virat Kohli c Abhishek Porel b Ishant 27 Faf du Plessis c Jake Fraser-McGurk b Mukesh Kumar 6 Will Jacks c Axar b Kuldeep Yadav 41 Rajat Patidar c Axar b Rasikh Salam 52 Cameron Green not out 32 Mahipal Lomror c Abishek Porel b Khaleel Ahmed 13 Dinesh Karthik c Kuldeep Yadav b Khaleel Ahmed 0 Swapnil Singh c Kushagra b Rasikh Salam 0 Karn Sharma run out (Shai Hope/Mukesh Kumar) 6 Mohammed Siraj run out (Mukesh Kumar) 0 Extras (b-1, lb-2, w-7) 10 Total (For 9 wickets, 20 Overs) 187 Fall of Wickets: 1-23, 2-36, 3-124, 4-137, 5-174, 6-174, 7-176, 8-185, 9-187 Bowling: Ishant Sharma 3-0-31-1, Khaleel Ahmed 4-0-31-2, Mukesh Kumar 3-0-23-1, Axar Patel 3-0-24-0, Kuldeep Yadav 4-0-52-1, Rasikh Dar Salam 3-0-23-2. (MORE) PTI KHS KHS