IPL Scoreboard: RCB vs PBKS

Mullanpur: Scoreboard of Indian Premier League's Qualifier 1 match between Royal Challengers Bengaluru and Punjab Kings here on Thursday.

Punjab Kings: Priyansh Arya c Krunal Pandya b Yash Dayal 7 Prabhsimran Singh c Jitesh Sharma b Bhuvneshwar 18 Josh Inglis c Bhuvneshwar b Hazlewood 4 Shreyas Iyer c Jitesh Sharma b Hazlewood 2 Nehal Wadhera b Yash Dayal 8 Marcus Stoinis b Suyash Sharma 26 Shashank Singh b Suyash Sharma 3 Musheer Khan lbw b Suyash Sharma 0 Azmatullah Omarzai c Jitesh Sharma b Hazlewood 18 Harpreet Brar b Romario Shepherd 4 Kyle Jamieson not out 0 Extras: (lb-5, w-5, nb-1) 11 Total: 101 all out in 14.1 overs Fall of wickets: 9/1, 27-2, 30-3, 38-4, 50-5, 60-6, 60-7, 78-8, 97-9 Bowling: Bhuvneshwar Kumar 2-0-17-1, Yash Dayal 4-0-26-2, Josh Hazlewood 3.1-0-21-3, Suyash Sharma 3-0-17-3, Krunal Pandya 1-0-10-0, Romario Shepherd 1-0-5-1.