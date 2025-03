IPL Scoreboard: RR vs CSK

Guwahati: Following is the scoreboard of Rajasthan Royals and Chennai Super Kings in the IPL here on Sunday.

Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal c Ashwin b Ahmed 4 Sanju Samson c Ravindra b Noor Ahmad 20 Nitish Rana st Dhoni b Ashwin 81 Riyan Parag b Pathirana 37 Dhruv Jurel c Pathirana b Noor Ahmad 3 Wanindu Hasaranga c Shankar b Jadeja 4 Shimron Hetmyer c Ashwin b Pathirana 19 Jofra Archer c Gaikwad b Ahmed 0 Kumar Kartikeya run out (Ahmed) 1 Maheesh Theekshana not out 2 Tushar Deshpande not out 1 Extras: (B-2, W-8) 10 Total: (For 9 Wickets In 20 Overs) 182 Fall of Wickets: 1-4, 2-86, 3-124, 4-134, 5-140, 6-166, 7-174, 8-175, 9-176.

Bowling: Khaleel Ahmed 4-0-38-2, Jamie Overton 2-0-30-0, Ravichandran Ashwin 4-0-46-1, Noor Ahmad 4-0-28-2, Matheesha Pathirana 4-0-28-2, Ravindra Jadeja 2-0-10-1.