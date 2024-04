IPL Scoreboard: RR vs MI

Jaipur, Apr 22 (PTI) Scoreboard of the Indian Premier League match between Rajasthan Royals and Mumbai Indians here on Monday.

Mumbai Indians: Rohit Sharma c Samson b Boult 6 Ishan Kishan c Samson b Sandeep 0 Suryakumar Yadav c Powell b Sandeep 10 Tilak Varma c Powell b Sandeep 65 Mohammad Nabi c&b Yuzvendra Chahal 23 Nehal Wadhera c Sandeep b Boult 49 Hardik Pandya lbw Avesh 10 Tim David c Parag b Sandeep 3 Gerald Coetzee c Hetmyer b Sandeep 0 Piyush Chawla not out 1 Jasprit Bumrah not out 2 Extras: 10 (lb-1, w-9) Total: 179 for 9 in 20 overs Fall of wickets: 1-6, 2-6, 3-20, 4-52, 5-151, 6-170, 7-176, 8-176, 9-177 Bowling: Trent Boult 4-0-32-2, Sandeep Sharma 4-0-18-5, Avesh Khan 4-0-49-1, Ravichandran Ashwin 4-0-31-0, Yuzvendra Chahal 4-0-48-1. PTI MORE DDV