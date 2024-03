IPL Scoreboard: SRH vs GT

Ahmedabad, Mar 31 (PTI) Scoreboard of the IPL match between Sunrisers Hyderabad and Gujarat Titans here on Sunday.

Sunrisers Hyderabad Innings: Mayank Agarwal c Darshan Nalkande b Azmatullah 16 Travis Head b Noor Ahmad 19 Abhishek Sharma c Shubman Gill b Mohit Sharma 29 Aiden Markram c Rashid Khan b Umesh 17 Heinrich Klaasen b Rashid Khan 24 Shahbaz Ahmed c Rahul Tewatia b Mohit Sharma 22 Abdul Samad run out (Noor Ahmad/W Saha) 29 Washington Sundar c Rashid Khan b Mohit Sharma Pat Cummins not out 2 Extras: (LB-2, W-2) 4 Total: (8 wkts, 20 Overs) 162 Fall of Wickets: 34-1, 58-2, 74-3, 108-4, 114-5, 159-6, 159-7, 162-8.

Bowler: Azmatullah Omarzai 3-0-24-1, Umesh Yadav 3-0-28-1, Rashid Khan 4-0-33-1, Noor Ahmad 4-0-32-1, Mohit Sharma 4-0-0-25-3, Darshan Nalkande 2-0-18-0.