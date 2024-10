Lunch scoreboard: India vs New Zealand, Day 2, 2nd Test

Pune, Oct 24 (PTI) Scoreboard at lunch on the second day of the second Test between India and New Zealand here on Friday.

New Zealand 1st Innings 259 India 1st Innings Yashasvi Jaiswal c Daryl Mitchell b Glenn Phillips 30 Rohit Sharma b Southee 0 Shubman Gilllbw b Santner30 Virat Kohli b Santner 1 Rishabh Pant b Glenn Phillips 18 Sarfaraz Khan c William O'Rourke b Santner 11 Ravindra Jadeja batting 11 Ravichandran Ashwin lbw Santner 4 Washington Sundar batting 2 Extras 0 Total (For 7 wkts, 38 Overs) 107 Fall of Wickets: 1-1, 2-50, 3-56, 4-70, 5-83, 6-95,7-103 Bowling: Tim Southee 6-1-18-1, William O'Rourke 3-2-5-0, Ajaz Patel 7-1-22-0, Mitchell Santner 16-1-36-4, Glenn Phillips 6-0-26-2. PTI KHS KHS KHS