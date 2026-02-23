Maha Open: Belarus'' Ivashka upsets top seed Agustin Gomez in 1st round

Pune, Feb 23 (PTI) Belarus' former top-50 star Ilya Ivashka caused a major upset, ousting top seed Federico Agustin Gomez in a thrilling three-set opener at the Maha Open ATP Challenger 75 on Monday.
Ivashka, set to turn 32 on Tuesday, held his nerve to claim a 6-1, 1-6, 7-6(7) win in 2 hours 25 minutes, securing his spot in the second round at Balewadi Tennis Stadium.
Japan's Yuta Shimizu produced a clinical performance to defeat Italy's Lorenzo Carboni 6-4, 6-4s. Britain's Alastair Gray battled past Poland's Daniel Michalski 6-3, 3-6, 6-3 in a hard-fought contest, while Croatia's Duje Ajdukovic also advanced comfortably with a 6-2, 6-4 win over Korea's Shin San-hui.
Two Indian hopefuls exited as Takuya Kumasaka of Japan beat S D Prajwal Dev 6-4, 6-2, and Tung-Lin Wu of Chinese Taipei edged past Digvijaypratap Singh 7-5, 6-4 in the final qualifying round.
Japan's Maks Kasnikowski, Masamichi Imamura, YusukeTakahashi and Malaysian Mitsuki Wei Kang Leong were the other qualifiers.
Results: Main Draw (First round): Singles - Ilya Ivashka bt Federico Agustin Gomez (Arg)6-1, 1-6, 7-6(7); Yuta Shimizu (Jpn) bt Lorenzo Carboni (Ita) 6-4, 6-4; Alastair Gray (Gbr) bt Daniel Michalski (Pol) 6-3, 3-6, 6-3; Duje Ajdukovic (Cro) bt Sanhui Shin (Kor) 6-2, 6-4.
Final qualifying round: Takuya Kumasaka (Jpn) bt S D Prajwal Dev (Ind) 6-4, 6-2; Tung-Lin Wu (Tpe) bt Digvijaypratap Singh (Ind) 7-5, 6-4; Maks Kasnikowski (Pol) bt Egor Agafonov 6-4, 6-4; Masamichi Imamura (Jpn) bt David Jorda Sanchis (Esp) 6-4, 6-3; Mitsuki Wei Kang Leong (Mas) bt Tsung-Hao Huang (Tpe) 6-2, 6-3; Yusuke Takahashi (Jpn) bt Alexander Binda (Ita) 6-4, 6-3. PTI AM AM ATK