India: Rohit Sharma c Iftikhar Ahmed b Shaheen Afridi 86 Shubman Gill c Shadab Khan b Shaheen Afridi 16 Virat Kohli c Mohammad Nawaz b Hasan Ali 16 Shreyas Iyer not out 53 KL Rahul not out 19 Extras: (b 0, lb 1, w 1, nb 0, p 0) 2 Total 192 for 3 in 30.3 overs Fall of wickets: 23-1, 79-2, 156-3 Bowling: Shaheen Afridi 6-0-36-2, Hasan Ali 6-0-34-1, Mohammad Nawaz 8.3-0-47-0, Haris Rauf 6-0-43-0, Shadab Khan 4-0-31-0. PTI AYG AT AT