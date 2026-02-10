Pakistan beat USA by 32 runs

Colombo, Feb 10 (PTI) Pakistan defeated the United States of America by 32 runs in their Group A T20 World Cup match here on Tuesday.
Riding on opener Sahibzada Farhan’s 73 off 41 balls and a late cameo from Shadab Khan (30 off 12), Pakistan posted 190 for 9 after being asked to bat.
Pacer Shadley van Schalkwyk (4/25) was once again the pick of bowlers for USA.
In reply, the USA lost wickets at regular intervals and slumped to their second successive defeat in the tournament.
Brief Scores: Pakistan 190 for 9 in 20 overs (Sahibzada Farhan 73, Babar Azam 46; Shadley van Schalkwyk 4/25).
USA 158 for 8 in 20 overs (Shayan Jahangir 49, Shubham Ranjane 51 ; Usman Tariq 3/27, Shadab Khan 2/26). PTI APA UNG