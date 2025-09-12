Pakistan opt to bat against Oman in Asia Cup match

Dubai, Sep 12 (PTI) Pakistan captain Salman Agha won the toss and opted to bat first against Oman in their opening match of the Asia Cup here on Friday.

The Teams: Pakistan: Salman Agha (c), Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Mohammad Haris (w), Fakhar Zaman, Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Sufiyan Muqeem, Abrar Ahmed.

Oman: Jatinder Singh (c), Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Vinayak Shukla (w), Shah Faisal, Hassnain Shah, Mohammad Nadeem, Zikria Islam, Sufyan Mehmood, Shakeel Ahmed, Samay Shrivastava.