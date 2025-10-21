Pakistan opt to bowl against South Africa in Women's ODI WC

Colombo, Oct 21 (PTI) Pakistan won the toss and elected to bowl against South Africa in a Women's ODI World Cup match here on Tuesday.
Pakistan are unchanged, while South Africa have made one change, bringing in pacer Ayabonga Khaka for Masabata Klaas.
The Proteas women are already through to the semifinals after winning four consecutive games.
Teams: Pakistan: Muneeba Ali, Omaima Sohail, Sidra Amin, Aliya Riaz, Natalia Pervaiz, Fatima Sana (c), Sidra Nawaz (wk), Rameen Shamim, Diana Baig, Nashra Sandhu, Sadia Iqbal.
South Africa: Laura Wolvaardt (c), Tazmin Brits, Sune Luus, Annerie Dercksen, Marizanne Kapp, Karabo Meso (wk), Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Nondumiso Shangase, Ayabonga Khaka, Nonkululeko Mlaba. PTI SSC SSC PM PM