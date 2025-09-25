Sports

Pakistan stopped at 135/8 as Bangladesh dominate in virtual semifinal

Taskin Ahmed and Mahedi Hasan

Dubai: Bangladesh bowlers produced a fiery display to restrict Pakistan to a modest 135 for eight in their must-win Asia Cup Super 4s clash here on Thursday.

Opting to bowl, Bangladesh struck early as Pakistan managed just 27 runs in the powerplay and lost two wickets.

Taskin Ahmed led the attack with figures of 3/28, while Rishad Hossain (2/18) and Mahedi Hasan (2/28) chipped in with two wickets each.

Brief Scores: Pakistan 135/8; 20 overs (Mohammad Haris 31; Taskin Ahmed 3/28, Rishad Hossain 2/18, Mahedi Hasan 2/28) vs Bangladesh.

