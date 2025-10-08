Pakistan win toss, opt to bowl against Australia

Colombo, Oct 8 (PTI) Pakistan won the toss and elected to bowl against Australia in their Women's ODI World Cup match here on Wednesday.
For Pakistan, Aliya Riaz was replaced by Eyman Fatima.
Australia made two changes, bringing in Georgia Wareham and Megan Schutt in place of Darcie Brown and Sophie Molineux.
Teams: Pakistan: Muneeba Ali, Sidra Amin, Natalia Pervaiz, Sadaf Shamas, Shawaal Zulfiqar, Fatima Sana (c), Sidra Nawaz (wk), Rameen Shamim, Sadia Iqbal, Nashra Sandhu, Diana Baig.
Australia: Alyssa Healy (c&wk), Phoebe Litchfield, Ellyse Perry, Beth Mooney, Annabel Sutherland, Ashleigh Gardner, Tahlia McGrath, Georgia Wareham, Kim Garth, Alana King, Megan Schutt. PTI SSC SSC DDV