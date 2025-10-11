Parth, Himanshu win as several athletes breach World U20 qualification mark

Bhubaneswar, Oct 11 (PTI) Jharkhand's 100m champion in U20 men's group, Parth Singh, continued his good run in the National Junior Athletics Championships to win gold in long jump event with a distance of 7.82m, a personal best and meet record, here on Saturday.

The previous meet record of 7.79m was in the name of S Lokesh set in 2019.

The Jharkhand athlete was among several competitors to have achieved the World U20 qualification mark on day two of the competition at the Kalinga Stadium. The qualification mark in long jump is 7.58m.

Haryana's Asian youth champion Himanshu crossed the 80m mark on his way to winning gold in boys U18 javelin throw.

His best throw on Saturday was 80.38m. The javelin thrower had recorded a throw of 79.96m, to better the previous meet in the qualification round on Friday.

Himanshu hurled the javelin (700g) to a distance of 79.96m in the U18 boys' qualification round which was better than the meet record of 76.50m set in 2014 in Vijayawada by Olympic gold medallist Neeraj Chopra.

Himanshu also booked a ticket to the World U20 Championships. The qualification mark for World U20 men's javelin is 68.50m.

The top three runners in the men's U20 400m race were within the World U20 qualification time of 47.40 seconds.

The medal winners in the U20 women's 400m race were also impressive and achieved the World U20 qualification time of 55.20 seconds.

Results: Men U20: 400m: Mohammed Ashfaq (Kerala) 46.87 seconds, Sharan M (Tamil Nadu) 47.09 seconds, Rohit Chaudhary (Uttar Pradesh) 47.17 seconds.

U20: 1500m: Mogali Venkatram (Andhra Pradesh) 3:49.02 seconds, Himanshu Rathi (Uttar Pradesh) 3:49.05, Ranganna Naykar (Karnataka) 3:49.58 seconds.

U20: 110m hurdles: Saif Chafekar (Maharashtra) 13.92 (equal record of 13.92 secs of Yashwanth Kumar in 2021), Shaik Roshan (Andhra Pradesh) 14.02 seconds, Kiran K (Kerala) 14.04 seconds.

U20: Discus throw: Vaibhav (Himachal Pradesh) 55.75m, Ritik (Haryana) 55.19m, Hansraj Dhayal (Rajasthan) 55.10m.

U20: Long jump: Parth Singh (Jharkhand) 7.82m (meet record. previous S Lokesh 7.79m in 2019), Nitin Pal (Madhya Pradesh) 7.52m, Yuvaraj K (Tamil Nadu) 7.50m.

Decathlon: Jinoy Jayan (Kerala) 6633 points, Upkar (Rajasthan) 6521 points, Mayank Kumar (Haryana) 6412 points.

Boys: U18: 400m: Sayed Sabeer (Karnataka) 47.48 (meet record), Abhay Dubey (Uttar Pradesh) 48.13 seconds, Nakul Prabhu (Tamil Nadu) 48.21 seconds.

U18: 110m hurdles: Shreyash Jadhav (Maharashtra) 13.84 seconds, Rohith S (Tamil Nadu) 13.84 seconds, MD Sajid (Jharkhand) 14.20 seconds.

U18: Javelin throw: Himanshu (Haryana) 80.38m (improved his own meet record 79.96m), Krishan Chandra (Madhya Pradesh) 73.07m, Dharanidharan T (Tamil Nadu) 73.05m.

U16: 80m hurdles: Rohit Raj (Bihar) 10.28 seconds (meet and nat record. Previous 10.36 secs set by Sanaga T in 2024), Anit Oraon (Jharkhand) 10.37 seconds, Priyanshu (Uttar Pradesh) 10.39 seconds.

U16: Javelin throw (600g): Kishu Singh (Bihar) 67.20m, Sachin Kumar (Uttar Pradesh) 66.10m, Ayush Raj (Bihar) 65.74m.

U16: Shot put (Standing throw 4kg): MR Dev (Haryana) 16.66m, Mantaj Singh (Punjab) 16.38m, Kaushal Giri (Bihar) 16.04m.

Women: U20: 400m: Neeru Pathak (Uttar Pradesh) 53.38 seconds (meet record. previous record Jisna Mathew 53.52 seconds set in 2017), Mehardeep Kaur (Punjab) 54.83 seconds, Saroj Kanwar (Rajasthan) 54.99 seconds.

U20: 100m hurdles: Shiny Gladssia (Tamil Nadu) 14.03 seconds, Adithya Ajiaji (Kerala) 14.27 seconds, Aliza Mulla (Maharashtra) 14.37 seconds.

U20: Long jump: Mubassina Mohammed (Lakshadweep) 6.30m, Taranika Teta (Chattisgarh) 6.07m, Tamanna (Haryana) 5.96m.

U20: Pole vault: Karthika V (Tamil Nadu) 3.80m (meet record. previous record 3.76m of Vanshika set in 2024), Nitika Akare (Madhya Pradesh) 3.70m, Jeena Basil (Kerala) 3.55m.

Girls: U18: 400m: Edwina Jason (Tamil Nadu) 55.28 seconds, Tanu Chaudhary (Uttar Pradesh) 55.31 seconds, Navya (Rajasthan) 55.56 seconds.

U18: 100m hurdles: Shourya Ambure (Maharashtra) 13.86 seconds, Srigurupriya N (Tamil Nadu) 14.42 seconds, Nahali Borawale (Maharashtra) 14.46 seconds.

U18: High jump: Juin Mantusa (West Bengal) 1.65m, Anchal Patil (Maharashtra) 1.65m, Goswami Yagnika (Gujarat) 1.65m.

U18: Javelin throw: Bhavya Pilania (Haryana) 53.51m, Sabita Murmu (Jharkhand) 47.97m, Alokika Swain Ajay (Odisha) 47.56m.

U18: Jasmine Kaur (Punjab) 15.42m, Anshu (Haryana) 15.23m, Joy Baidwan (Punjab) 15.18m.

U16: Javelin throw: Minakshi (Haryana) 44.97m, Yogita Baisla (Delhi) 44.41m, Anisha Singhmar (Haryana) 42.81m.

U16: 80m hurdles: Varshika Balakrishna (Tamil Nadu) 11.67 seconds, Saiesha Pawar (Maharashtra) 11.77 seconds, Nupura Holla (Karnataka) 11.87 seconds.

U14: Triathlon: Lebisha BM (Tamil Nadu) 2378 points, Archi Katkar (Goa) 2306 points, Mousumi Parvin (West Bengal) 2306 points. PTI AH TAP