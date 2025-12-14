Railways grapplers clinch team title in Greco-Roman category

Ahmedabad, Dec 14 (PTI) Railways Sports Promotion Board (RSPB) overcame a stiff challenge from Services to clinch the Greco-Roman team title in the Senior National Wrestling Championships here on Sunday.

Both RSPB and and Services Sports Control Board (SSCB) finished with 190 points each but the former were declared winners, while Haryana, with 138 points, came third.

Railways' Chetan won the 63kg gold beating Haryana's Sunny Kumar with Umesh (delhi) and Gyanendra (SSCB) taking the bronze.

Kuldeep Malik (72kg) also clinched gold for Railways beating Karandeep, while Rohit of RSPB took the top spot in the 87kg category.

Results: 55Kg: Gold - Lalit (SSCB), Silver - Vishvajeet (MAH), Bronze - Sharvan (RSPB) & Neeraj Patel (MP).

60kg: Gold - Sahil (HAR), Silver - Udit Patel (MP), Bronze - Sumit (CHD) & Pravesh (SSCB).

63kg: Gold - Chetan (RSPB), Silver - Sunny Kumar (HAR), Bronze - Umesh (DEL) & Gyanendra (SSCB).

67kg: Gold - Sachin (SSCB), Silver - Karndeep (PUB), Bronze - Anil (RSPB) & Anuj Kumar (DEL).

72kg: Gold - Kuldeep Malik (RSPB), Silver - Ankit Gulia (SSCB), Bronze - Mahesh Rathore (MP), Bronze - Saurav Rana (UP).

77kg: Gold - Aman (SSCB), Silver - Amit Kumar (JHKD), Bronze - Sagar Thakran (DEL) & Lovepreet Singh (RSPB).

82kg: Gold - Prince (HAR), Silver - Rahul (SSCB), Bronze - Rohit Dahiya (RSPB) & Aniket Jadhav (MAH).

87kg: Gold - Rohit (RSPB), Silver - Karan Kamboj (PUB), Bronze - Vijay (HAR) & Rohit Bura (SSCB).

97kg: Gold - Nitesh (RSPB), Silver - Amit Chaudhary (RAJ), Bronze - Deepanshu (SSCB) & Viresh Kundu (UP).

130kg: Gold - Joginder Rathi (HAR), Silver - Uttam Rana (RSPB), Bronze - Sonu (DEL) & Kuldeep (SSCB). PTI AM AM PDS PDS