Railways win overall senior team cross country trophy

Ranchi, Jan 24 (PTI) Railway Sports Promotion Board (RSPB) clinched the senior men and women team titles at the 60th National Cross Country Championships here on Saturday.
Harmanjot Singh, representing Services Sports Control Board (SSCB), won the men's individual 10km event with a time of 30:33.
The winner in the women’s individual 10km event was Nandani Gupta of RSPB. Her winning time was 35:42.28.
The men's U20 team title went to Uttar Pradesh (22 points), while Maharashtra took home the women’s U20 trophy (21 points).
Results: Men 10km (individual): Harmanjot Singh (SSCB) 30:33, Punit (Uttar Pradesh) 30:50, Ankit (SSCB) 30:50.
Team: Railway Sports Promotion Board 38 points, Uttar Pradesh 40 points, Rajasthan 48 points.
Women 10km (individual): Nandani Gupta (Railway) 35:42.28, Ujala (Uttar Pradesh) 36:50.73, Soniya (Uttarakhand) 37:06.04 Team: Railway Sports Promotion Board 16 points, Uttar Pradesh 30 points, Kerala 69 points.
Men U20: 8km (Individual): Mohit Choudhary (Telangana) 25:04.31, Sailesh Kushwaha (Karnataka) 25:24.20, Shekhar Choudhary (Chandigarh) 25:47.33.
Team: Uttar Pradesh 22 points, Maharashtra 45 points, Haryana 75 points.
Women U20 (Individual): 6km: Vaishnavi Rawal (Karnataka) 22:45.59, Sakshi Bhandari (Maharashtra) 22:53.84, Versha (Uttar Pradesh) 22:58.04.
Team: Maharashtra 21 points, Karnataka 76 points, Himachal Pradesh 83 points.
Boys U18: 6km: Dakshveer Singh (Madhya Pradesh) 19:29.98, Ajay Kumar (Haryana) 19:30.46, Raj Sinha (Bihar) 19:31.30.
Girls U18: 4km: Deepika (Rajasthan) 14:44.10, Khushboo (Rajasthan) 14:50.68, Roshini Kalura (Uttarakhand) 15:18.58.
Boys U16: 2km: Vinay Kumar (Uttar Pradesh) 5:48.67, Mohd Sameer Khan (Uttar Pradesh) 5:49.09, Atharv Chigari (Maharashtra) 5:51.78.
Girls U16: 2km: Laxmi Obannavar (Karnataka) 6:57.02, Arti Yadav (Uttar Pradesh) 7:15.05, A Thanishkaa Anbaras (Tamil Nadu) 7:19.16.