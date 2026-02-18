Ranji Trophy SF Scoreboard: BEN vs JK

Kalyani (West Bengal), Feb 18 (PTI) Following is the scoreboard of Ranji Trophy semifinal between Bengal and Jammu and Kashmir who won by six wickets, here on Wednesday.
Bengal 1st Innings Abhimanyu Easwaran b Auqib Nabi 49 Sudip Chatterjee c Pundir b Sunil Kumar 0 Sudip Kumar Gharami lbw b Auqib Nabi 146 Suraj Sindhu Jaiswal c Wadhawan b Auqib Nabi 0 Anustup Majumdar lbw b Abid Mushtaq 14 Shahbaz Ahmed lbw b Sunil Kumar 42 Habib Gandhi lbw b Sunil Kumar 4 Sumanta Gupta c Abid Mushtaq b Yudhvir Singh 39 Akash Deep lbw b Auqib Nabi 7 Mohammed Shami c Sharma b Auqib Nabi 1 Mukesh Kumar not out 11 Extras: (lb-7, nb-6, w-2) 15 Total: 328; 97.1 overs Fall of wickets: 1-4, 2-89, 3-89, 4-155, 5-249, 6-269, 7-269, 8-298, 9-306 Bowling: Auqib Nabi 26-6-87-5, Sunil Kumar 20-8-41-3, Yudhvir Singh 18.1-4-70-1, Abid Mushtaq 19-3-82-1, Vanshaj Sharma 11-1-34-0, Abdul Samad 3-0-7-0.
Jammu & Kashmir 1st Innings Shubham Khajuria lbw Shami 3 Yawer Hassan lbw Shami 2 Shubham Pundir c Chatterjee b Mukesh 8 Paras Dogra c Jaiswal b Mukesh 58 Abdul Samad c Akash b Shami 82 Kanhaiya Wadhawan c Gandhi b Shami 29 Abid Mushtaq c Chatterjee b Shami 27 Vanshaj Sharma c Majumdar b Shami 3 Auqib Nabi b Shami 42 Yudhvir Singh b Shami 33 Sunil Kumar not out 0 Extras: (b-2, lb-9, nb-3, w-1) 15 Total: 302 in 76.1 overs Fall of wickets: 1-4, 2-13, 3-13, 4-156, 5-156, 6-205, 7-222, 8-231, 9-295 Bowling: Mohammed Shami 22.1-3-90-8, Mukesh Kumar 22-2-78-2, Akash Deep 13-0-58-0, Suraj Sindhu Jaiswal 8-1-39-0, Shahbaz Ahmed 11-0-26-0 Bengal 2nd Innings Abhimanyu Easwaran lbw b Nabi 5 Sudip Chatterjee lbw Nabi 0 Sudip Gharami lbw b Sunil 0 Anustup Majumdar lbw Yudhvir 12 Suraj Sindhu Jaiswal c Pundir b Nabi 14 Shahbaz Ahmed c Wadhawan b Yudhvir 24 Sumanta Gupta c Mushtaq b Sunil 8 Habib Gandhi b Nabi 10 Akash Deep c Yudhvir b Kumar 0 Mohammed Shami c Yudhvir b Sunil 11 Mukesh Kumar not out 6 Extras: (lb-2, nb-7) 9 Total: 99; 25.1 overs Fall of wickets: 1-1, 2-4, 3-7, 4-19, 5-54, 6-66, 7-79, 8-79, 9-93 Bowling: Auqib Nabi 10-2-36-4, Sunil Kumar 9.1-1-27-4, Yudhvir Singh 5-0-29-2, Abid Mushtaq 1-0-5-0 Jammu & Kashmir 2nd Innings (Target: 126) Shubham Khajuria b Akash 1 | Yawer Hassan c Habib Gandhi b Akash 6 Shubham Pundir b Shami 27 Vanshaj Sharma not out 43 Paras Dogra c Gandhi b Akash 9 Abdul Samad not out 30 Extras: (lb-7, nb-3) 10 Total: 126/4; 34.4 overs Fall of wickets: 1-3, 2-12, 3-50, 4-71 Bowling: Mohammed Shami 11-4-24-1, Akash Deep 15-3-46-3, Mukesh Kumar 6.4-0-24-0, Shahbaz Ahmed 1-0-13-0, Suraj Sindhu Jaiswal 1-0-12-0. PTI TAP