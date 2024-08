Rawat, Tamiri reach India Junior International Grand Prix Badminton finals

Pune, Aug 31 (PTI) Indian qualifier Suryaksh Rawat and seventh seeded Surya Charisma Tamiri on Saturday made their way to the boys and girls finals respectively in the India Junior International Grand Prix Badminton tournament.

Rawat continued his prime form as he defeated fellow qualifier Maharishiel Timotius Gain from Indonesia 21-18, 21-18.

Rawat will face Chinese Taipei’s Chiang Tzu Chieh in the final, who got past his compatriot Yang Chieh Dan 21-17, 18-21, 21-13 in the other semifinal.

Tamiri got the better of the third seeded Prashansa Bonam 21-9, 21-10 in an all India contest to set up the summit clash against Indonesia’s Thalita Ramadhani Wiryawan.

Thalita registered a 21-17, 21-14 win over Tanvi Reddy Andluri.

Results: Boys (semifinals): Chiang Tzu Chieh (TPE) [6] bt (Q) Yang Chieh Dan (TPE) 21-17, 18-21, 21-13; (Q) Suryaksh Rawat(Ind) bt (Q) Maharishiel Timotius Gain (INA) 21-18, 21-18.

Girls (semifinals): Thalita Ramadhani Wiryawan (INA) [8] bt Tanvi Reddy Andluri (IND) [9] 21-17, 21-14; Surya Charisma Tamiri (IND) [7] bt Prashansa Bonam (Ind) [3] 21-9, 21-10.

Boys doubles: Bhargav Ram Arigela / Viswa Tej Gobburu (IND) [1] bt Hung Ming Chen / Tpecheng Han Tsai (TPE) [3] 21-18, 21-19; Bhavya Chhabra / Arsh Mohammad (IND) [2] bt Param Choudhary / C Lalramsanga (IND) [6] 22-20, 21-19.

Girls doubles: Kodchaporn Chaichana /Pannawee Polyiam (THA) [1] bt Chuang Chiao Han / Wang Li Hsuan (TPE) 21-19, 21-18; Taarini Suri / Shravani Walekar (IND) bt Pranpriya Pannarai / Sirapat Tepnarong (THA) 21-18, 21-11.

Mix doubles: Bhargav Ram Arigela / Vennala Kalagotla (IND) [3] bt Bhavya Chhabra / Taarini Suri (IND) [5] 21-13, 21-15; Muhammad Vito Annafsa / Keyla Annisa Putri (INA) bt C Lalramsanga / Pragati Parida (IND) [4] 21-17, 15-21, 21-15. PTI DDV ATK