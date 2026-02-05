RCB opt to bowl against DC in WPL final

Vadodara, Feb 5 (PTI) Royal Challengers Bengaluru skipper Smriti Mandhana won the toss and opted to bowl against Delhi Capitals in the final of the Women's Premier League here on Thursday.
Both sides are unchanged.
Teams: Royal Challengers Bengaluru: Smriti Mandhana (capt), Grace Harris, Georgia Voll, Richa Ghosh (wk), Radha Yadav, Nadine de Klerk, Pooja Vastrakar, Shreyanka Patil, Sayali Satghare, Arundhati Reddy, Lauren Bell.
Delhi Capitals: Shafali Verma, Lizelle Lee (wk), Laura Wolvaardt, Jemimah Rodrigues (capt), Marizanne Kapp, Chinelle Henry, Niki Prasad, Sneh Rana, Minnu Mani, Nandni Sharma, N Shree Charani. PTI AH BS BS