RCB win toss, opt to bowl against DC in WPL

Navi Mumbai, Jan 17 (PTI) Royal Challengers Bengaluru won the toss and elected to bowl against Delhi Capitals in a Women's Premier League match here on Saturday.
RCB made three changes from their previous match playing XI with Georgia Voll, Prema Rawat and Sayali Satghare coming in for Linsey Smith, Dayalan Hemalatha, and an unwell Arundhati Reddy.
For DC, Lucy Hamilton replaced an injured Chinelle Henry. Teams: Delhi Capitals: Jemimah Rodrigues (c), Shafali Verma, Lizelle Lee (wk), Laura Wolvaardt, Marizanne Kapp, Lucy Hamilton, Sneh Rana, Niki Prasad, Minnu Mani, Nandni Sharma, Shree Charani.
Royal Challengers Bengaluru: Smriti Mandhana (c), Grace Harris, Georgia Voll, Gautami Naik, Radha Yadav, Richa Ghosh (wk), Nadine de Klerk, Sayali Satghare, Shreyanka Patil, Prema Rawat, Lauren Bell. PTI SSC SSC PDS PDS