Kolkata, Nov 14 (PTI) Scoreboard on the opening day of the first Test between India and South Africa.

South Africa Innings: Aiden Markram c Pant b Jasprit Bumrah 31 Ryan Rickelton b Jasprit Bumrah 23 Wiaan Mulder lbw b Kuldeep Yadav 24 Temba Bavuma c Dhruv Jurel b Kuldeep Yadav 3 Tony de Zorzi lbw b Jasprit Bumrah 24 Tristan Stubbs not out 15 Kyle Verreynne lbw b Mohammed Siraj 16 Marco Jansen b Mohammed Siraj 0 Corbin Bosch lbw b Axar Patel 3 Simon Harmer b Bumrah 5 Keshav Maharaj lbw Bumrah 0 Extras (b 8, lb 4, w 2, nb 1) 15 Total (In 55 Overs) 159 Fall of wickets: 1-57, 2-62, 3-71, 4-114, 5-120, 6-146, 7-147, 8-154, 9-159 Bowling: Bumrah 14-5-27-5, Siraj 12-0-47-2, Axar Patel 6-2-21-1, Kuldeep Yadav 14-1-36-2, Ravindra Jadeja 8-2-13-0, Washington Sundar 1-0-3-0. (MORE) PTI KHS KHS