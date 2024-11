Scoreboard: 1st Day of third Test between India and New Zealand

Mumbai, Nov 1 (PTI) Scoreboard on the first day of the third Test between India and New Zealand here on Friday.

New Zealand 1st Innings: Tom Latham b Washington Sundar 28 Devon Conway lbw b Akash Deep 4 Will Young c Sharma b Jadeja 71 Rachin Ravindra b Washington Sundar 5 Daryl Mitchell c Sharma b Washington Sundar 82 Tom Blundell b Jadeja 0 Glenn Phillips b Jadeja 17 Ish Sodhi lbw b Jadeja 7 Matt Henry b Jadeja 0 Ajaz Patel lbw b Washington Sundar 7 William O'Rourke not out 1 Extras: (B-1, LB-3, NB-9) 13 Total: (All out in 65.4 overs) 235 Fall of wickets: 1-15, 2-59, 3-72, 4-159, 5-159, 6-187, 7-210, 8-210, 9-228, 10-235 Bowling: Mohammed Siraj 6-0-16-0, Akash Deep 5-0-22-1, Ravichandran Ashwin 14-0-47-0, Washington Sundar 18.4-2-81-4, Ravindra Jadeja 22-1-65-5.