SCOREBOARD: 1st T20I, India vs Sri Lanka

Gwalior, Oct 6 (PTI) Scoreboard of the first T20 International between India and Bangladesh here on Sunday.

Bangladesh: Parvez Hossain Emon b Arshdeep Singh 8 Litton Das c Rinku Singh b Arshdeep Singh 4 Najmul Hossain Shanto c and b Washington Sundar 27 Towhid Hridoy c Hardik Pandya b Varun Chakravarthy 12 Mahmudullah c Washington Sundar b Mayank Yadav 1 Jaker Ali b Varun Chakravarthy 8 Mehidy Hasan Miraz not out 35 Rishad Hossain c Hardik Pandya b Varun Chakravarthy 11 Taskin Ahmed run out 12 Shoriful Islam b Hardik Pandya 0 Mustafizur Rahman b Arshdeep Singh 1 Extras: (lb-6, w-2) 8 Total: 127 all out in 19.5 overs Fall of wickets: 5-1, 14-2, 40-3, 43-4, 57-5, 75-6, 93-7, 116-8, 117-9 Bowling: Arshdeep Singh 3.5-0-14-3, Hardik Pandya 4-0-26-1, Varun Chakravarthy 4-0-31-3, Mayank Yadav 4-1-21-1, Nitish Reddy 2-0-17-0, Washington Sundar 2-0-12-1. PTI More AH AH