Scoreboard: 1st Women's T20I between India and West Indies

Scoreboard of the first Women's T 20I between India and West Indies here on Sunday.

India Women: Smriti Mandhana c Joseph b Ramharack 54 Uma Chetry b Ramharack 24 Jemimah Rodrigues run out 73 Richa Ghosh c Mangru b Dottin 20 Harmanpreet Kaur not out 13 Sajeevan Sajana not out 1 Extras: (W-10) 10 Total (For 4 wkts, 20 overs) 195 Fall of wkts: 1-50, 2-131, 3-155, 4-190.

Bowling: Chinelle Henry 2-0-17-0, Zaida James 1-0-13-0, Hayley Matthews 3-0-38-0, Karishma Ramharack 4-0-18-2, Afy Fletcher 3-0-39-0, Deandra Dottin 4-0-37-1, Shamilia Connell 1-0-11-0, Qiana Joseph 2-0-22-0.