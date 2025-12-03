Scoreboard 2nd ODI: IND vs SA

Raipur, Dec 3 (PTI) Scoreboard of the second ODI between India and South Africa here on Wednesday.

India innings Yashasvi Jaiswal c Corbin Bosch b Marco Jansen 22 Rohit Sharma c de Kock b Nandre Burger 14 Virat Kohli c Markram b Lungi Ngidi 102 Ruturaj Gaikwad c Tony de Zorzi b Marco Jansen 105 KL Rahul not out 66 Washington Sundar run out (Corbin Bosch/de Kock) 1 Ravindra Jadeja not out 24 Extras: (LB-4, W-20) 24 Total: (For 5 wkts, 50 Overs) 358 Fall of Wickets: 40-1, 62-2, 257-3, 284-4, 289-5.

Bowler: Nandre Burger 6.1-0-43-1, Lungi Ngidi 10-1-51-1, Marco Jansen 10-0-63-2, Keshav Maharaj 10-0-70-0, Corbin Bosch 8-0-79-0, Aiden Markram 5.5-0-48-0. (MORE) PTI ATK