Scoreboard: 2nd T20I; INDW vs SLW

Visakhapatnam, Dec 23 (PTI) Scoreboard of the second women's T20I between India and Sri Lanka here on Tuesday.
Sri Lanka Women Innings: Vishmi Gunaratne c & b Kranti Gaud 1 Chamari Athapaththu c Amanjot Kaur b Sneh Rana 31 Hasini Perera c & b Shree Charani 22 Harshitha Samarawickrama run out (Amanjot Kaur/Richa Ghosh) 33 Kavisha Dilhari c Amanjot Kaur b Shree Charani 14 Nilakshi de Silva c Shree Charani b Vaishnavi Sharma 2 Kaushani Nuthyangana run out (Kranti Gaud/Richa Ghosh) 11 Shashini Gimhani c Smriti Mandhana b Vaishnavi Sharma 0 Kawya Kavindi run out (Shree Charani/Richa Ghosh) 1 Extras: (B-4, LB-4, W-4) 12 Total: (For 9 wkts, 20 Overs) 128 Fall of Wickets: 2-1, 38-2, 82-3, 104-4, 109-5, 121-6, 122-7, 125-8.
Bowler: Kranti Gaud 3-0-21-1, Arundhati Reddy 3-0-22-0, Sneh Rana 4-1-11-1, Amanjot Kaur 2-0-11-0, Vaishnavi Sharma 4-0-32-2, Shree Charani 4-0-23-2. (MORE) PTI ATK