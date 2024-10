SCOREBOARD, 3rd ODI, India Women vs New Zealand Women

Ahmedabad, Oct 29 (PTI) Scoreboard of the third women's ODI between India and New Zealand here on Tuesday.

New Zealand Women Innings: Suzie Bates run out 4 Georgia Plimmer c Deepti Sharma b Priya Mishra 39 Lauren Down c Yastika Bhatia b Saima Thakor 1 Sophie Devine b Priya Mishra 9 Brooke Halliday c Radha Yadav b Deepti Sharma 86 Maddy Green run out 15 Isabella Gaze c and b Deepti Sharma 25 Hannah Rowe lbw b Deepti Sharma 11 Lea Tahuhu not out 24 Eden Carson c Radha Yadav b Renuka Singh 2 Fran Jonas run out 2 Extras: (lb-4, w-9, nb-1) 14 Total: 232 all out in 49.5 overs Fall of wickets: 24-1, 25-2, 36-3, 66-4, 88-5, 152-6, 199-7, 210-8, 219-9 Bowling: Renuka Singh 10-1-49-1, Saima Thakor 9.5-1-44-1, Priya Mishra 10-1-41-2, Deepti Sharma 10-2-39-3, Radha Yadav 4-0-21-0, Harmanpreet Kaur 6-0-34-0.

India Women Innings: Smriti Mandhana b Hannah Rowe 100 Shafali Verma c Isabella Gaze b Hannah Rowe 12 Yastika Bhatia c and b Sophie Devine 35 Harmanpreet Kaur not out 59 Jemimah Rodrigues lbw b Fran Jonas 22 Tejal Hasabnis not out 0 Extras: (lb-2, w-6) 8 Total: 236/4 in 44.2 overs Fall of wickets: 16-1, 92-2, 209-3, 232-4 Bowling: Lea Tahuhu 6-0-30-0, Hannah Rowe 8-0-47-2, Eden Carson 10-0-45-0, Sophie Devine 7.2-0-44-1, Suzie Bates 4-0-18-0, Fran Jonas 9-1-50-1.