Scoreboard: 3rd T20I; INDW vs SLW

Thiruvananthapuram, Dec 26 (PTI) Scoreboard of the third women's T20I between India and Sri Lanka here on Friday.

Sri Lanka Women Innings: Hasini Perera c Deepti Sharma b Renuka Singh 25 Chamari Athapaththu c Harmanpreet Kaur b Deepti Sharma 3 Harshitha Samarawickrama c & b Renuka Singh 2 Imesha Dulani c Jemimah Rodrigues b Renuka Singh 27 Nilakshika Silva lbw b Renuka Singh 4 Kavisha Dilhari c Amanjot Kaur b Deepti Sharma 20 Kaushani Nuthyangana not out 19 Malsha Shehani b Deepti Sharma 5 Malki Madara not out 1 Extras: (B-1, LB-2, W-3) 6 Total: (For 7 wkts, 20 Overs) 112 Fall of Wickets: 25-1, 31-2, 32-3, 45-4, 85-5, 90-6, 98-7 Bowler: Renuka Singh Thakur 4-1-21-4, Kranti Gaud 4-0-22-0, Deepti Sharma 4-0-18-3, Vaishnavi Sharma 3-0-14-0, Amanjot Kaur 4-0-23-0, Shree Charani 1-0-11-0.