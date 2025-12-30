Scoreboard: 5th T20I, INDW vs SLW

Thiruvananthapuram, Dec 30 (PTI) Scoreboard of the fifth and final women’s T20I between India and Sri Lanka here on Tuesday.
India's innings: Shafali Verma c Dulani b Meepage 5 G Kamalini lbw b Dilhari 12 Harleen Deol b Sewwandi 13 Harmanpreet Kaur b Dilhari 68 Richa Ghosh c Nuthyangana b Athapaththu 5 Deepti Sharma c Meepage b Athapaththu 7 Amanjot Kaur c Dilhari b Sewwandi 21 Arundhati Reddy not out 27 Sneh Rana not out 8 Extras: 9 (w-8, nb-1) Total: 175/7 in 20 overs Fall of wickets: 1-5, 2-27, 3-41, 4-64, 5-77, 6-138, 7-142 Bowling: Malki Madara 4-0-37-0, Nimasha Meepage 3-0-25-1, Kavisha Dilhari 2-0-11-2, Inoka Ranaweera 4-0-39-0, Rashmika Sewwandi 4-0-42-2, Chamari Athapaththu 3-0-21-2.