Scoreboard: Asia Cup, SL vs Bangla

Colombo, Sep 9 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup Super fours match between Sri Lanka and Bangladesh here on Saturday.

Sri Lanka Innings: Pathum Nissanka lbw b Shoriful Islam 40 Dimuth Karunaratne c Mushfiqur Rahim b Hasan Mahmud 18 Kusal Mendis c Taskin Ahmed b Shoriful Islam 50 Sadeera Samarawickrama c (sub) Afif Hossain b Taskin Ahmed 93 Charith Asalanka c Shakib b Taskin Ahmed 10 Dhananjaya de Silva c Mushfiqur Rahim b Hasan Mahmud 6 Dasun Shanaka b Hasan Mahmud 24 Dunith Wellalage run out (Hasan Mahmud) 3 Maheesh Theekshana c Mushfiqur Rahim b Taskin Ahmed 2 Kasun Rajitha not out 1 Extras: 10 (LB-1, W-9) Total: (8 wkts, 50 Overs) 257 Fall of Wickets: 34-1, 108-2, 117-3, 144-4, 164-5, 224-6, 243-7, 246-8.

Bowler: Taskin Ahmed 10-0-62-3, Shoriful Islam 8-0-48-2, Hasan Mahmud 9-0-57-3, Shakib Al Hasan 10-0-44-0, Nasum Ahmed 10-1-31-0, Mehidy Hasan Miraz 3-0-14-0. (MORE) PTI ATK ATK