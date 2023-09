Scoreboard: Asia Cup, SL vs PAK

Sri Lanka Innings: Pathum Nissanka c and b Shadab Khan 29 Kusal Perera run out (Shadab Khan) 17 Kusal Mendis c Mohammad Haris b Iftikhar Ahmed 91 Sadeera Samarawickrama st Rizwan b Iftikhar Ahmed 48 Charith Asalanka not out 49 Dasun Shanaka c Mohammad Nawaz b Iftikhar Ahmed 2 Dhananjaya de Silva c Mohammad Wasim Jr b Shaheen Afridi 5 Dunith Wellalage c Rizwan b Shaheen Afridi 0 Pramod Madushan run out (Rizwan/Zaman Khan) 1 Matheesha Pathirana not out 0 Extras: (B-1, LB-4, W-5) 10 Total: (8 wkts, 42 Overs) 252 Fall of Wickets: 20-1, 77-2, 177-3, 210-4, 222-5, 243-6, 243-7, 246-8.

Bowler: Shaheen Afridi 9-0-52-2, Zaman Khan 6-1-39-0, Mohammad Wasim Jr 3-0-25-0, Mohammad Nawaz 7-0-26-0, Shadab Khan 9-0-55-1, Iftikhar Ahmed 8-0-50-3. PTI ATK ATK