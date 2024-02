Scoreboard at Lunch: India vs England, 3rd Test, Day 3

Rajkot, Feb 17 (PTI) Scoreboard at lunch on day 3 of the thid Test between India and England here on Saturday.

India: 445 England 1st Innings: (Overnight 207-2 in 35 overs) Zak Crawley c Patidar b Ashwin 15 Ben Duckett c Shubman Gill b Kuldeep Yadav 153 Ollie Pope lbw b Mohammed Siraj 39 Joe Root c Yashasvi Jaiswal b Bumrah 18 Jonny Bairstow lbw b Kuldeep Yadav 0 Ben Stokes batting 39 Ben Foakes batting 6 Extras: (B-6, LB-5, NB-4, pen 5) 20 Total: (For 5 wickets in 61 overs) 290 Fall of wickets: 1-89, 2-182, 224-3, 225-4, 260-5.

Bowling: Jasprit Bumrah 15-1-54-1, Mohammed Siraj 16-1-72-1, Kuldeep Yadav 18-2-77-2, Ravichandran Ashwin 7-0-37-1, Ravindra Jadeja 5-0-34-0. PTI ATK