Scoreboard: Bangladesh vs Sri Lanka in Asia Cup

Pallekele (Sri Lanka), Aug 31 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup ODI match between Bangladesh and Sri Lanka here on Thursday.

Bangladesh: Mohammad Naim c Nissanka b de Silva 16 Tanzid Hasan lbw b Theekshana 0 Najmul Hossain Shanto b Theekshana 89 Shakib Al Hasan c Mendis b Pathirana 5 Towhid Hridoy lbw b Shanaka 20 Mushfiqur Rahim c Karunaratne b Pathirana 13 Mehidy Hasan Miraz run out 5 Mahedi Hasan lbw b Wellalage 6 Taskin Ahmed c Theekshana b Pathirana 0 Shoriful Islam not out 2 Mustafizur Rahman lbw b Pathirana 0 Extras: (LB-3, NB-1, W-4) 8 Total (In 42.4 overs) 164.

Fall of wickets: 1-4, 2-25, 3-36, 4-95, 5-127, 6-141, 7-162, 8-162, 9-164.

Bowling: Kasun Rajitha 7-0-29-0, Maheesh Theekshana 8-1-19-2, Dhananjaya de Silva 10-0-35-1, Matheesha Pathirana 7.4-0-32-4, Dunith Wellalage 7-0-30-1, Dasun Shanaka 3-0-16-1. (More) PTI AM AM AM