Scoreboard first T20I: IND vs AFG

Mohali, Jan 11 (PTI) Scoreboard of the first T20I between India and Afghanistan here on Thursday.

Afghanistan Innings: Rahmanullah Gurbaz st Jitesh Sharma b Axar 23 Ibrahim Zadran c Rohit b Shivam Dube 25 Azmatullah Omarzai b Mukesh Kumar 29 Rahmat Shah b Axar 3 Mohammad Nabi c Rinku Singh b Mukesh Kumar 42 Najibullah Zadran not out 19 Karim Janat not out 9 Extras: (LB-3, W-4, NB-1) 8 Total: (5 wkts, 20 Overs) 158 Fall of Wickets: 50-1, 50-2, 57-3, 125-4, 130-5.

Bowler: Arshdeep Singh 4-0-28-0, Mukesh Kumar 4-033-2, Axar Patel 4-0-23-2, Washington Sundar 3-027-0, Shivam Dube 2-0-9-1, Ravi Bishnoi 3-0-35-0. (MORE) PTI ATK ATK