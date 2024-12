Scoreboard: First Women's ODI between India and West Indies

Vadodara, Dec 22 (PTI) Scoreboard of the first women's ODI between India and West Indies here on Sunday.

Advertisment

India Women: Smriti Mandhana lbw b Zaida James 91 Pratika Rawal c&b Matthews 40 Harleen Deol b Dottin 44 Harmanpreet Kaur run out (Fletcher/Campbelle) 34 Richa Ghosh c Connell b Matthews 26 Jemimah Rodrigues b Zaida James 31 Deepti Sharma not out 14 Saima Thakor lbw b Zaida James 4 Titas Sadhu c Joseph b Zaida James 4 Renuka Singh c Gajnabi b Zaida James 0 Priya Mishra not out 1 Extras: (B-8, W-17) 25 Total: (For 9 wickets in 50 overs) 314 Fall of wickets: 1-110, 2-160, 3-226, 4-237, 5-264, 6-297, 7-301, 8-309, 9-309 Bowling: Deandra Dottin 10-0-63-1, Hayley Matthews 10-1-61-2, Shamilia Connell 1-0-6-0, Karishma Ramharack 10-0-62-0, Afy Fletcher 5-0-31-0, Aaliyah Alleyne 6-0-38-0, Zaida James 8-0-45-5. MORE PTI SSC SSC SSC