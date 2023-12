Scoreboard: first women's ODI; IND vs AUS

Mumbai, Dec 28 (PTI) Scoreboard of the first women's ODI between India and Australia here on Thursday.

India Women Innings: Yastika Bhatia c Megan Schutt b Wareham 49 Shafali Verma b Darcie Brown 1 Richa Ghosh c Tahlia McGrath b Sutherland 21 Harmanpreet Kaur c Darcie Brown b Gardner 9 Jemimah Rodrigues c Tahlia McGrath b Gardner 82 Deepti Sharma c Phoebe Litchfield b Alana King 21 Amanjot Kaur c Alana King b Wareham 20 Sneh Rana b Megan Schutt 1 Pooja Vastrakar not out 62 Renuka Thakur Singh not out 5 Extras: (B-1, W-5, NB-5) 11 Total: (8 wkts, 50 Overs) 282 Fall of Wickets: 12-1, 41-2, 57-3, 95-4, 134-5, 179-6, 182-7, 250-8 Bowler: Darcie Brown 7-0-33-1, Megan Schutt 9-0-47-1, Annabel Sutherland 7-0-43-1, Ashleigh Gardner 10-1-63-2, Georgia Wareham 9-0-55-2, Tahlia McGrath 2-0-8-0, Alana King 6-0-32-1. (MORE) PTI ATK ATK