Scoreboard ICC Women's World Cup: India vs Sri Lanka

Guwahati, Sep 30 (PTI) Scoreboard of the women's ODI World Cup match between India and Sri Lanka here on Tuesday.
India: Pratika Rawal c Vishmi Gunaratne b Inoka Ranaweera 37 Smriti Mandhana c Vishmi Gunaratne b Udeshika Prabodhani 8 Harleen Deol c Kavisha Dilhari b Inoka Ranaweera 48 Harmanpreet Kaur c Anushka Sanjeewani b Inoka Ranaweera 21 Jemimah Rodrigues b Inoka Ranaweera 0 Deepti Sharma c Sugandika Kumari b Achini Kulasuriya 53 Richa Ghosh c Udeshika Prabodhani b Chamari Athapaththu 2 Amanjot Kaur c Vishmi Gunaratne b Udeshika Prabodhani 57 Sneh Rana not out 28 Extras: (LB-5, W-9, NB-1,) 15 Total: (For 8 wickets in47 Overs) 269 Fall of wickets: 1-14, 2-81, 3-120, 4-120, 5-121, 6-124, 7-227, 8-269.
Bowling: Achini Kulasuriya 8-0-42-1, Udeshika Prabodhani 10-1-55-2, Sugandika Kumari 9-0-46-0, Kavisha Dilhari 8-0-51-0, Inoka Ranaweera 9-0-46-4, Chamari Athapaththu 3-0-24-1.