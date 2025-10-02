Scoreboard ICC Women's World Cup: Pakistan vs Bangladesh

Colombo, Oct 2 (PTI) Scoreboard of the women's ODI World Cup match between Pakistan and Bangladesh here on Thursday.

Pakistan: Muneeba Ali c Nishita Akter Nishi b Nahida Akter 17 Omaima Sohail b Marufa Akter 0 Sidra Amin b Marufa Akter 0 Rameen Shamim c & b Nahida Akter 23 Aliya Riaz c Marufa Akter b Nishita Akter Nishi 13 Sidra Nawaz lbw b Rabeya Khan 15 Fatima Sana lbw b Fahima Khatun 22 Natalia Pervaiz c Nigar Sultana b Shorna Akter 9 Diana Baig not out 16 Nashra Sandhu hit wicket b Shorna Akter 1 Sadia Iqbal c Fargana Hoque b Shorna Akter 4 Extras: (LB-1, NB-1, W-7) 9 Total: (All out, 38.3 overs) 129 Fall of wkts: 1-2, 2-2, 3-44, 4-47, 5-67, 6-91, 7-100, 8-113, 9-115.

Bowling: Marufa Akter 7-0-31-2, Nishita Akter Nishi 6-0-28-1, Nahida Akter 8-1-19-2, Fahima Khatun 7-1-32-1, Rabeya Khan 7-2-13-1, Shorna Akter 3.3-3-5-3.