Scoreboard: IND vs BAN 2nd T20I

New Delhi, Oct 9 (PTI) Scoreboard of India and Bangladesh second T20I here on Wednesday.

India Sanju Samson c Shanto b Taskin 10 Abhishek Sharma b Tanzim 15 Suryakumar Yadav c Shanto b Mustafizur 8 Nitish Kumar Reddy c Mehidy b Mustafizur 74 Rinku Singh c Ali b Taskin 53 Hardik Pandya c Mehidy b Hossain 32 Riyan Parag c Mahmudullah b Tanzim 15 Washington Sundar not out 0 Varun Chakravarthy c Emon b Hossain 0 Arshdeep Singh c Litton b Hossain 6 Mayank Yadav not out 1 Extras (LB-3, NB-1, W-3) 7 Total (For 9 wickets in 20 overs) 221 Fall of Wickets: 1-17, 2-25, 3-41, 4-149, 5-185, 6-213, 7-214, 8-214, 9-220 Bowling: Mehidy Hasan Miraz 3-0-46-0, Taskin Ahmed 4-0-16-2, Tanzim Hasan Sakib 4-0-50-2, Mustafizur Rahman 4-0-36-2, Rishad Hossain 4-0-55-3, Mahmudullah 1-0-15-0. MORE PTI TAP