Scoreboard: Ind vs SA 1st Women's T20I

Chennai, Jul 5 (PTI) Scoreboard of India and South Africa first women's T20I here on Friday.

South Africa: Laura Wolvaardt b Yadav 33 Tazmin Brits c Yadav b Vastrakar 81 Marizanne Kapp c Sobhana b Yadav 57 Chloe Tryon c Renuka Singh b Vastrakar 12 Nadine de Klerk not out 1 Extras (W-5) 5 Total: (For Four Wickets in 20 overs) 189 Fall of Wickets: 1-50, 2-146, 3-184, 4-189.

Bowling: Renuka Singh 4-0-42-0, Pooja Vastrakar 4-0-23-2, Radha Yadav 4-0-40-2, Deepti Sharma 4-0-45-0, Asha Sobhana 4-0-39-0.