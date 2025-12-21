SCOREBOARD: India-Pakistan U19 Asia Cup final

Dubai: Scoreboard of the men's U19 Asia Cup final between India and Pakistan here on Sunday.
Pakistan Under-19s: Hamza Zahoor c Mhatre b Henil Patel 18 Sameer Minhas c Chouhan b Deepesh 172 Usman Khan c Singh b Khilan Patel 35 Ahmed Hussain c Mhatre b Khilan Patel 56 Farhan Yousaf b Deepesh 19 Huzaifa Ahsan c Malhotra b Chouhan 0 Mohammad Shayan c Kundu b Henil Patel 7 Abdul Subhan c Henil Patel b Deepesh 2 Niqab Shafiq not out 12 Mohammad Sayyam not out 13 Extras: (LB-1, W-12) 13 Total: (For 8 wkts, 50 overs) 347 Fall of wkts: 1-31, 2-123, 3-260, 4-302, 5-307, 6-319, 7-319, 8-327.
Bowling: Kishan Singh 5-0-50-0, Henil Patel 10-0-62-2, Deepesh Devendran 10-0-83-3, Kanishk Chouhan 10-0-72-1, Khilan Patel 10-0-44-2, Ayush Mhatre 5-0-35-0.
India Under-19s: Vaibhav Suryavanshi c Hamza Zahoor b Ali Raza 26 Ayush Mhatre c Farhan Yousaf b Ali Raza 2 Aaron George c Mohammad Shayan b Mohammad Sayyam 16 Vihaan Malhotra b Abdul Subhan 7 Vedant Trivedi c Niqab Shafiq b Mohammad Sayyam 9 Abhigyan Kundu c Niqab Shafiq b Abdul Subhan 13 Kanishk Chouhan c Farhan Yousaf b Ali Raza 9 Khilan Patel c Mohammad Sayyam b Huzaifa Ahsan 19 Henil Patel c Usman Khan b Huzaifa Ahsan 6 Deepesh Devendran c Ahmed Hussain b Ali Raza 36 Kishan Singh not out 3 Extras: (B-1, LB-2, NB-2, W-5) 10 Total: (All out, 26.2 overs) 156 Fall of wkts: 1-32, 2-49, 3-49, 4-59, 5-68, 6-82, 7-94, 8-115, 9-120.
Bowling: Ali Raza 6.2-0-42-4, Mohammad Sayyam 5-1-38-2, Abdul Subhan 8-1-29-2, Niqab Shafiq 5-1-32-0, Huzaifa Ahsan 2-0-12-5.