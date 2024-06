SCOREBOARD: INDIA VS AFGHANISTAN

Afghanistan Rahmanullah Gurbaz c Pant b Bumrah 11 Hazratullah Zazai c Ravindra Jadeja b Bumrah 2 Ibrahim Zadran c Rohit b Axar 8 Gulbadin Naib c Pant b Kuldeep Yadav 17 Azmatullah Omarzai c Axar b Ravindra Jadeja 26 Najibullah Zadran c Arshdeep Bumrah 19 Mohammad Nabi c Jadeja b Kuldeep Yadav 14 Rashid Khan c Jadeja b Arshdeep 2 Noor Ahmad c Rohit b Arshdeep 12 Naveen-ul-Haq c Pant b Arshdeep 0 Fazalhaq Farooqi not out 4 Extras (b-4, lb-7, w-7, nb-1) 19 Total (All out in 20 Overs) 134 Fall of Wickets: 1-13, 2-23, 3-23, 4-67, 5-71, 6-102, 7-114, 8-121, 9-121.

Bowling: Arshdeep Singh 4-0-36-3, Jasprit Bumrah 4-1-7-3, Axar Patel 3-1-15-1, Hardik Pandya 2-0-13-0, Kuldeep Yadav 4-0-32-2, Ravindra Jadeja 3-0-20-1. PTI KHS KHS