Scoreboard: India vs Bangladesh, Women''s T20 Asia Cup semifinal

Dambulla, Jul 26 (PTI) Scoreboard of the Women’s T20 Asia Cup semifinal between India and Bangladesh here on Friday.

Bangladesh: Dilara Akter c Chetry b Renuka 6 Murshida Khan c Shafali b Renuka 4 Ishma Tanjim c Kanwar b Renuka 8 Nigar Sultana c Deepti b Radha 32 Rumana Ahmed b Radha 1 Rabeya Khan c Shafali b Vastrakar 1 Ritu Moni c Richa b Deepti 6 Shorna Akter not out 19 Nahida Akter b Radha 0 Marufa Akter not out 0 Extras: 4 (lb-1, w-2, nb-1) Total: 80/8 in 20 overs Fall of wickets: 1-7, 2-17, 3-21, 4-30, 5-33, 6-44, 7-80, 8-80 Bowling: Renuka Thakur 4-1-10-3, Pooja Vastrakar 4-0-25-1, Tanuja Kanwar 4-0-16-0, Deepti Sharma 4-0-14-1, Radha Yadav 4-1-14-3. PTI MORE DDV