Scoreboard: India vs England, 2nd ODI

Cuttack, Feb 9 (PTI) Scoreboard of the second ODI between India and England here on Sunday.

ENGLAND: Phil Salt c Jadeja b Varun 26 Ben Duckett c Pandya b Jadeja 65 Joe Root c Kohli b Jadeja 69 Harry Brook c Gill b Rana 31 Jos Buttler c Gill b Pandya 34 Liam Livingstone (run out) 41 Jamie Overton c Gill b Jadeja 6 Gus Atkinson c Kohli b Shami 3 Adil Rashid (run out) 14 Mark Wood (run out) 0 Saqib Mahmood (not out) 0 Extras (LB-2, NB-1, W-12) 15 Total (all out, 49.5 overs) 304 Fall of wickets: 1-81, 2-102, 3-168, 4-219, 5-248, 6-258, 7-272, 8-297, 9-304, 10-304.

Bowling: Mohammed Shami 7.5-0-66-1, Harshit Rana 9-0-62-1, Hardik Pandya 7-0-53-1, Varun Chakravarthy 10-0-54-1, Ravindra Jadeja 10-1-35-3, Axar Patel 6-0-32-0. (More) PTI UNG