Scoreboard: India vs England, 2nd T20I

Chennai, Jan 25 (PTI) Scoreboard of the second T20 International between India and England here on Saturday.

Advertisment

England innings: Philip Salt c Washington Sundar b Arshdeep Singh 4 Ben Duckett c Dhruv Jurel b Washington Sundar 3 Jos Buttler c Tilak Varma b Axar 45 Harry Brook b Varun Chakravarthy 13 Liam Livingstone c Harshit Rana b Axar 13 Jamie Smith c Tilak Varma b Abhishek Sharma 22 Jamie Overton b Varun Chakravarthy 5 Brydon Carse run out 31 Jofra Archer not out 12 Adil Rashid c Samson b Hardik Pandya 10 Mark Wood not out 5 Extras: (lb-1, w-1) 2 Total: 165/9 in 20 overs Fall of wickets: 6-1, 26-2, 59-3, 77-4, 90-5, 104-6, 136-7, 137-8, 157-9 Bowling: Arshdeep Singh 4-0-40-1, Hardik Pandya 2-0-6-1, Washington Sundar 1-0-9-1, Axar Patel 4-0-32-2, Ravi Bishnoi 4-0-27-0, Varun Chakravarthy 4-0-38-2, Abhishek Sharma 1-0-12-1. PTI More AH AH