Scoreboard: India vs New Zealand 1st Women's ODI

Ahmedabad, Oct 24 (PTI) Scoreboard of India and New Zealand first women's ODI here on Thursday.

India: Shafali Verma c Halliday b Carson 33 Smriti Mandhana c Plimmer b Kerr 5 Yastika Bhatia c Carson b Kerr 37 Dayalan Hemalatha st Gaze b Carson 3 Jemimah Rodrigues lbw Bates 35 Tejal Hasabnis st Gaze b Kerr 42 Deepti Sharma b Kerr 41 Arundhati Reddy c sub (Hannah Rowe) b Kerr 14 Radha Yadav c&b Kerr 3 Saima Thakor c sub (Hannah Rowe) b Kerr 2 Renuka Singh not out 0 Extras (NB-2, W-10) 12 Total (All out in 44.3 overs) 227 Fall of Wickets: 1-12, 2-49, 3-71, 4-91, 5-152, 6-181, 7-218, 8-223, 9-226 Bowling: Jess Kerr 8.3-0-49-3, Molly Penfold 5-0-28-0, Eden Carson 10-0-42-2, Sophie Devine 6-0-30-0, Amelia Kerr 9-1-42-4, Suzie Bates 5-0-30-1, Brooke Halliday 1-0-6-0. MORE PTI TAP